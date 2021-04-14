Новий Київський міський окружний адміністративний суд, який має замінити ОАСК, можуть створити вже восени. Та щоб його утворити й обрати суддів, має запрацювати Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів свої прогнози журналістам 14 квітня у Верховній Раді.

Важливо Рада збереться на ще одне позачергове засідання: чи розглядатимуть питання про ОАСК

Що каже представник президента в КСУ

Я думаю, що восени цього року ми отримаємо вже оновлений Київський міський окружний адміністративний суд,

– розповів нардеп від "Слуги народу".

Він додав, що формувати склад нового суду буде Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку також мають створити незабаром. Нардеп нагадав, що Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроєкт, який передбачає конкурсну процедуру утворення Вищої кваліфкомісії суддів. Найближчим часом його планують ухвалити в другому читанні й протягом кількох місяців сформовати склад комісії суддів.

З моменту ліквідації ОАСК всім суддям, відповідно до закону про судоустрій та статус суддів, запропонують різні алгоритми дій.

Веніславський каже, що якщо Вища кваліфікаційна комісія суддів вважатиме за необхідне конкурсні засади переведення, скажімо до нового суду, то це буде тільки відкритий прозорий конкурс. До того ж брати участь в ньому дозволять будь-яким кандидатам, які відповідатимуть законним критеріям. І у випадку позитивного результату конкурсу, їх призначать на посаду.

Питання щодо інших співробітників суду вирішуватиме Державна судова адміністрація.