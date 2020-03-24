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      Суд арестовал 21 тысячу масок, которые хотели вывезти из Херсона в Израиль

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      Суд арестовал 21 тысячи медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль. Общая стоимость масок – 1 миллион гривен.

      В Херсонской прокуратуре сообщили, что в связи с попыткой незаконно вывезти маски открыли уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города.

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      Заметим, что экспорт медицинских масок за пределы Украины запрещен постановлением Кабинета Министров от 11 марта.

      Сейчас по ходатайству следователя судья наложил арест на указанный груз. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

      Заметим, что ранее испанское телевидение показало сюжет о ввозе в страну средств индивидуальной защиты, в частности масок из Украины. Глава таможни Максим Нефедов убеждает, что украинские маски ввезли в Испанию еще до запрета правительством экспорта медтоварив и лекарственных средств.

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      Как правильно пользоваться медицинской маской / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Арест Криминальные новости Новости Израиля Контрабанда Новости Херсона
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