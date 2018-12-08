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      Суд арестовал медиков, которые требовали взятку у ветерана АТО с инвалидностью

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      Суд арестовал медиков, которые требовали взятку у ветерана АТО с инвалидностью
      Суд арестовал медиков, которые требовали взятку у ветерана АТО с инвалидностью / Коллаж 24 канал

      Оболонский райсуд Киева арестовал руководителя Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, задержанных за вымогательство взятки у ветерана АТО. Медики пробудут под стражей 60 суток.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

      При этом в качестве альтернативы суд установил подозреваемым залог в размере почти 2 миллионов гривен для каждого.

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      24 канал сообщал, что врачи-чиновники ЦВЛК МОУ и Медико-социальной экспертной комиссии №1 Киева пытались получить взятку от бойца 90-го батальона 81-й бригады Петра Олексюка (с позывным "Тигр") и его отца Павла Олексюка с позывным "Алекс ", которые вместе служили на фронте. Эти деньги медики требовали за оформление инвалидности Петру Олексюку, который на самом деле получил серьезное ранение ноги на фронте.

      Подозреваемых задержали 5 декабря на рабочем месте после получения взятки в сумме, эквивалентной 42,6 тысячи гривен.

      Во время обысков по местам работы и жительства злоумышленников правоохранители обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, также претендующих на получение инвалидности. К каждому из этих пакетов был прикреплен конверт с деньгами. Сумма в конвертах была от 700 до 4 тысяч долларов.

      Досудебное следствие продолжается.

       

      Теги: Коррупция Криминальные новости Новости Украины Судьи Расследования АТО Взятка арест Новости Киева
      Источник: 24 канал
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