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      Суд арестовал мужчину, который бил ногами раненых в ДТП нацгвардейцев

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      Максиму Путилину грозит 5 лет заключения
      Максиму Путилину грозит 5 лет заключения / Нацполиция

      Арест на весь период следствия – такое решение принял суд в Одессе относительно меры пресечения местному жителю Максиму Путилину. Его подозревают в избиении раненых в ДТП нацгвардейцев – это случилось 30 марта.

      Об этом сообщил представитель Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

      Напомним, 30 марта в Одессе машина на еврономерах сбила трех нацгвардейцев, один из них умер

      Путилин, по словам Форостяка, совершил "неадекватные действия относительно раненых военнослужащих НГУ на месте трагического ДТП".

      Смертельное ДТП в Одессе: как это было

      Водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией двигался по проспекту Добровольского и грубо нарушил правила дорожного движения – поехал на желтый сигнал светофора. После столкновения с двумя другими автомобилями, от удара Opel отбросило на тротуар, где в это время находились трое сотрудников Национальной гвардии.

      ДТП
      Место смертельного ДТП в Одессе

      Один нацгвардеец погиб на месте, двоих с тяжелыми травмами госпитализировали (сейчас один из них пришел в себя, другой в коме). Причем травмированным солдатам, которые истекали кровью на асфальте, нанес несколько ударов один из прохожих, которого на следующий день удалось задержать.

      Смотрите видео (обнародовал руководитель МВД Арсен Аваков), как мужчина бьет ногами только что пострадавших в ДТП нацгвардейцев:

      К слову, водителю Opel суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Аварии и ДТП Жертвы Нацгвардія Расследования
      Источник: 24 канал
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