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      Суд арестовал один из главных активов Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском"

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      Суд арестовал один из главных активов Порошенко
      Суд арестовал один из главных активов Порошенко / Getty Images

      Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском".

      Арест активов произошел в рамках уголовного производства относительно легализации и отмывания преступных доходов и неуплаты налогов.

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      Соответствующую информацию подтвердил спикер ГБР Максим Белоусенко "Украинской правде".

      Сначала об аресте сообщил бывший заместитель главы Администрации Президента Украины времен Януковича Андрей Портнов. В своем телеграмм-канале он 15 сентября также анонсировал такие судебные решения, написав, что "следующую неделю пора посвятить" аресту "активов Порошенко".

      В общем Порошенко фигурирует в 12 уголовных процессах. По всем делам он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.

      Что известно о деле в отношении "Кузницы на Рыбальском"?

      Дело открыли после заявления Андрея Портнова. По версии одиозного Портнова, Порошенко разворовывал бюджетные средства через "Кузницу", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

      Завод "Кузница на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская Кузница" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.

      С 2016 года Кабмин разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.

      В 2018 стало известно, что акции завода приобрела оффшорная компания Тигипко. А журналисты Bihus.Info выяснили, что перед продажей из "Кузницы на Рыбальском" вывели более 60 тысяч квадратных метров недвижимости.

      В 2017 году вокруг "Кузницы на Рыбальском" разгорелся скандал. По данным НАБУ, пограничники приобрели на заводе боевые модули втрое дороже, чем планировали: за 60 миллионов гривен – 4 БТР. Это при том, что за эти деньги планировалось приобрести 12 боевых модулей, то есть пулеметов.

      С началом войны на Донбассе в 2014 году завод начал участвовать в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался только гражданскими проектами.

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      Теги: Новости политики Роман Труба Криминальные новости Новости Украины Коррупция Государственное бюро расследований Арест Андрей Портнов Петр Порошенко
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