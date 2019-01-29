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      Суд арестовал счета компании Electrum Payment System, которые открыты в "Укргазбанке"

      7 Читати новину українською
      Суд
      Суд / mediasat.info

      Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке были арестованы.

      Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы "Электрум" (Electrum Payment System), которые открыты в государственном «Укргазбанке» и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит".

      ООО «Электрум пеймент систем» является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег "Электрум", эмитентом которых, в свою очередь, выступает "Укргазбанк", пишет "УНИАН"

      Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству №42018000000002718, которое было открыто 1 ноября 2017 года.

      В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и "Фаворит".

      К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании "Электрум пеймент систем". Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы.

      В итоге суд принял решение арестовать счета ООО "Электрум Пеймент систем" в "Укргазбанке". Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем.

      А поскольку существует риск отчуждения и выведения средств со счетов "Электрум Пеймент систем", арест является необходимой мерой.

      Также суд обязал "Укргазбанк" предоставить сотрудникам прокуратуры информацию об остатках средств на счетах на момент наложения ареста и в дальнейшем предоставлять такую информацию в случае поступления на арестованные счета новых денежных средств.

      Напомним, что в ноябре 2017 года появилась информация о том, что Генпрокуратура и СБУ открыли уголовное производство в отношении "Электрум пеймент систем". СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации "встречных финансовых потоков". Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор.

      В начале 2018 года СБУ и ГПУ в рамках уголовного производства провели несколько обысков у "Электрум пеймент систем", а в марте 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании в "Укргазбанке". При этом руководство банка отказались выполнять решение суда, сославшись на формальную опечатку в названии "Электрум пеймент систем" в судебном решении.

      Должность руководителя "Электрум пеймент систем" с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера "Глобал Юкрейн", сын Виталия Коржа, президента "Глобал Юкрейн" и народного депутата Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский.

      Теги: Банки Юлия Тимошенко Деньги
      Источник: 24 Канал
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