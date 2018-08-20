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Суд арестовал счета "Укргаздобычи": в компании пригрозили последствиями

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Суд арестовал счета "Укргаздобычи"
Суд арестовал счета "Укргаздобычи" / Facebook

Суд арестовал счета компании "Укргаздобыча", которая принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщение об этом появилось днем 20 августа на официальном сайте "Укргаздобычи".

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Сообщаем, что принято решение о принудительном взыскании с Укргаздобычи свыше 261 миллиона гривен в связи с нарушением ООО "Карпатыгаз", как оператором по договору совместной деятельности, своих обязательств по договору лизинга перед ООО "Центр финансового лизинга",
– говорится в сообщении.

В компании объясняют, что из-за этого продолжают нести убытки от совместной деятельности в рамках договора с ООО "Карпатыгаз" и компанией "Мисен Энтерпрайзес АБ" (Misen Enterprises AB), хотя этот договор Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма разорвал еще 11 июля 2018 года.

Об аресте счетов "Укргаздобычи" свидетельствует исполнительное производство отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста за 17 августа 2018 года.

Лизинговая компания "Центр финансового лизинга" предоставила в лизинг оборудование для совместной деятельности государственной "Укргаздобычи" и частной шведской компании Misen Enterprises AB по добыче газа. Однако шведская компания нарушила условия договора, поэтому совместное предприятие – "Карпатыгаз" – понесло убытки и не смогло рассчитаться с лизинговой компанией.

Решение суда предусматривает, что арест должен быть наложен солидарно на две компании, однако по информации "Укргаздобычи", по состоянию на 20 августа, счета частного предприятия до сих пор не арестованы.

АО "Укргаздобыча" удивлено скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы относительно выдачи документов, направленных на блокирование счетов и взыскание денежных средств только с одного из участников договора СД – "Укргаздобычи", что произошло в течение одного дня,
– говорится в сообщении пресс-службы.

В компании также предупреждают, что из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой может оказаться уплата налогов, рентных платежей, зарплата работникам и обязательства перед контрагентами.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Деньги Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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