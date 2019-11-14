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      Суд арестовал у Онищенко полмиллиона евро: экс-депутат-беглец покупал за них коня

      7 Читати новину українською
      Александр Онищенко
      Александр Онищенко / Украинский репортер

      Антикоррупционный суд провел очередное заседание по так называемому "газовому делу", по которому обвиняется бывший беглый нардеп Александр Онищенко. Так, во время заседания судьи приняли решение об аресте средств политика в Эстонии.

      Речь идет о половине миллиона евро. Дело в том, что Онищенко 20 сентября провел странную финансовую операцию по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тысяч евро. Об этом информирует пресс-центр САП.

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      На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонской Республике и его счете в Российской Федерации,
      – говорится в сообщении.

      Сам Онищенко уже успел объяснить, для чего осуществлял перевод средств. Так, он говорит, что покупал коня.

      Так случилось, что последние три года я покупаю и продаю лошадей, выращиваю, езжу на них. В сентябре я купил лошадь в эстонской компании. Перевел деньги со своего счета на счет эстонской компании. А в октябре я его уже продал,
      – рассказал одиозный политик.

      Что известно о "газовой схеме" Онищенко?

      • По данным ГПУ, в 2013 году Онищенко вместе со своим адвокатом Валерием Постным и матерью Инессой Кадыровой создал преступную организацию.
      • По версии следствия, вместе с подельником и матерью Онищенко завладел чужим имуществом в особо крупном размере. Говорится о злоупотреблениях при реализации газа, добытого с участием компании "Укргаздобыча".
      • Через схему Онищенко государству были нанесены убытки на сумму около 3 миллиардов гривен. К преступной деятельности могли быть причастны еще 29 человек.
      • Интересно, что против Онищенко открыто еще одно уголовное производство. Так, в Украине его обвиняют в государственной измене.

      Кто такой Онищенко?Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".

      В этом году в июне Онищенко заявил о намерении баллотироваться на выборах в Раду. ЦИК отказала ему в регистрации, потому что с 2016 года не проживает в Украине. Онищенко свое отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях "в статусе всадника". На самом деле одиозный нардеп скрывается от следствия.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Решение суда Александр Онищенко
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