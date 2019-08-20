Суд арестовал Вадима Черного – владельца отеля "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения владельцу одесского отеля "Токио Стар", где в ужасном пожаре погибли девять человек. Мужчину взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Соответствующее решение принял судья Киевского районного суда Одессы Вадим Иванчук на заседании во вторник, 20 августа, пишет "Интерфакс".

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Согласно решению судьи, срок содержания Черного считается с момента его задержания – то есть с 17 августа. Следовательно, владелец отеля "Токио Стар" пробудет под стражей до 19 часов 15 октября.

Такую меру пресечения для Черного требовал прокурор. Адвокаты Черного хотят подавать апелляцию на это решение.

Как выбирали меру пресечения Вадиму Черному: смотрите видео

К слову, главный раввин Одессы и южной Украины Авроом Вольф во время судебного заседания хотел взять Вадима Черного на поруки. Однако, судья отклонил такое предложение.

Сам Вадим Черный ранее отмечал, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля. Впоследствии ему сообщили о подозрении о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжелые последствия.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ДСНС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. Во время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии пожара:

– нарушение правил пожарной безопасности;

– неосторожное использование огня постояльцами отеля;

– инсценировка пожара с целью сокрытия убийства (впоследствии эту версию отвергли).