Суд Чернигова освободил из-под стражи белорусского шпиона перед встречей Зеленского и Лукашенко

За день до встречи Зеленского и Лукашенко Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже в пользу своей страны.

Как сообщил адвокат Тарас Гаралюк, соответствующее решение было принято 3 октября после рассмотрения ходатайства Политики, сообщает "Радио Свобода".

Важно! Пристайко заявил, что следующий обмен пленными может быть уже через неделю

Ранее в августе суд уже выносил решение о возможности освобождения Политики при условии внесения залога в размере 576,3 тысячи гривен, однако эту сумму никто не соглашался платить.

Адвокат белоруса отмечает, что его отпустили под личные обязательства. Гаврилюк добавил, что Политика может жить где угодно и имеет право выезда, куда пожелает.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" отметил, что в пятницу, 4 октября следует ожидать позитивных новостей по делу осужденного в Беларуси за шпионаж Украинская Павла Шаройко.

Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем средства массовой информации с радостью смогут сообщить,

– сказал Пристайко.

Во время встречи с представителями украинских СМИ 26 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос о помиловании осужденного Украинский Шаройко в обмен на аналогичные шаги в отношении обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Шаройко задержали в Минске 25 октября 2017 года. Комитет госбезопасности Беларуси предъявил ему обвинение в шпионаже и создании агентурной сети. Его осудили на 8 лет лишения свободы.

Политику задержала СБУ 16 июня 2017 в автобусе Чернигов – Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи". В его телефоне был найден файл, содержащий план наступательной операции "Шторм", проводившейся украинской армией в зоне АТО. Мужчина обвинения в шпионаже отверг, пояснив, что собирался в волонтеры в зону АТО. МИД Беларуси отрицает причастность Политики к спецслужбам.