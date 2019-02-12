Суд избирает меру пресечения Мангеру: видео

Накануне Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. По словам генпрокурора Юрия Луценко, мотивом преступления стал конфликт чиновника с активисткой, которая боролась с незаконной вырубкой леса.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Журналистка рассказала, что Владислав Мангер уже находится в зале Шевченковского райсуда в Киеве, однако с журналистами общался неохотно. В холле судебного учреждения уже собралось немало активистов. По состоянию на 14:00 суд перенес заседание на 17:00.

Адвокаты Мангера объяснили, что не успели ознакомиться с материалами подозрения и материалами ходатайства об избрании меры пресечения. Они также отметили, что прокуратура вручила их только в одном экземпляре. Сейчас подозреваемый передал все документы своим адвокатам, которые еще не доехали из Херсона.

Напомним, что 11 июля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В материалах подозрения говорится, что именно он передал не менее 5600 долларов двум подозреваемым в организации преступления – Алексею Левину и Игорю Павловскому.

Онлайн-трансляция заседания

По словам нардепа Мустафы Найема, после объявления подозрения Мангеру в отставку подал заместитель председателя Херсонского облсовета Евгений Рищук, которого активисты и друзья Гандзюк тоже называли одним из подозреваемых.

Смотрите видео: в Шевченковском райсуде в Киеве выбирают меру пресечения Мангеру

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления.

Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубки лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана"

Смотрите видео: почему Владислава Мангера подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк