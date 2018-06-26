Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на цыган во Львове

Сегодня, 26 июня, избрали меру пресечения третьему из восьми подозреваемых в нападении на ромский лагерь во Львове – это содержание под стражей без права залога.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала София Трощук.

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По словам адвоката подозреваемого, мера слишком строгая, и у судьи не предоставили конкретных доказательств причастности парня к происшествию. Заседание провели в Пустомытовском районном суде, неподалеку от Львова. По словам мамы подозреваемого Ярослава, Леси, в тот вечер парень пошел гулять и около двенадцати ночи с ним пропала мобильная связь. О том, что произошло, она узнала в воскресенье утром от адвоката.

Он у меня в доме не может курочку зарезать, это не тот вариант. Он может выглядит, что он такой крепкий, сильный, прекрасный, но он не такой,

– отметила мама подозреваемого.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 17 лет. СБУ увидела в этом преступлении российский след. В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".