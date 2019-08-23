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      Суд избрал меру пресечения теще Притулы Лилии Сопельник, которая переехала ребенка с матерью

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      Лилия Сопельник будет под ночным домашним арестом из-за ДТП с ребенком
      Лилия Сопельник будет под ночным домашним арестом из-за ДТП с ребенком / Фото из соцсетей

      Суд избрал меру пресечения для Лилии Сопельник, которая в Киеве наехала автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына. Теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника будет под ночным домашним арестом в течение двух месяцев.

      Прокуратура Киева сообщает, что соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, пишет "Украинская правда".

      Важно: Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно о теще Притулы и Хомутынника

      Суд избрал меру пресечения (Лилии Сопельник, – 24 канал) в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения – до 22 октября 2019 года,
      – сказали в прокуратуре.

      Прокуратура просила для Сопельник домашний арест с ношением электронного браслета. Следовательно, суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора.

      Женщину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения. Женщине грозит до 8 лет заключения.

      Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории. Следовательно, она является бабушкой дочери Притулы Соломии и сына Хомутынника Артема.

      Как Лилия Сопельник устроила ДТП? В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать, Анжела, тоже госпитализирована, она получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.

      По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.

      ДТП с участием Лилии Сопельник: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Расследования Виталий Хомутынник Сергей Притула Судьи Криминальные новости
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