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      Суд Латвии конфисковал 30 миллионов долларов, которые связаны с экс-чиновниками из Украины

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      Суд Латвии конфисковал 30 миллионов долларов, связанных с экс-чиновниками из Украины
      Суд Латвии конфисковал 30 миллионов долларов, связанных с экс-чиновниками из Украины / Иллюстративное фото

      Латвийский суд признал преступным происхождение более 30 миллионов долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

      Теперь латвийский суд конфискует их, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Там пока не указывают, кому именно принадлежат эти миллионы.

      Знайте больше: ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш

      В украинском ведомстве также напомнили, что эти деньги арестованы в начале 2015 года в рамках запроса ГПУ.

      Вопрос возвращения преступных актов в Украину будет решаться на межправительственном уровне,
      – сообщили в пресс-службе.

      Отметим, Генеральная прокуратура Латвии в сотрудничестве с коллегами из Украины проводила совместную работу по делу о незаконно приобретенных активах бывших украинских высокопоставленных должностных лиц во главе с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

      Латвия и деньги экс-чиновников времен Януковича: что нужно знать?

      • Осенью 2016 года суд Латвии конфисковал 50 миллионов евро в пользу страны в деле хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки. СМИ выяснили, что это деньги Сергея Арбузова.
      • Еще в 2014 году в банках Латвии находились 49,3 арестованных миллионов бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова.
      • Еще 32 миллиона долларов и 72 млн швейцарских франков на счетах компании экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко "застыли" в латвийских банках.

      По данным СМИ, большинство денег президента-беглеца Виктора Януковича осело в Швейцарии. В феврале этого года журналистам удалось выяснить, что он вывел из Украины 3,6 миллиона долларов именно через один из крупнейших шведских банков – Swedbank.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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