Суд Лондона назвал Коломойского фактически преступником, – Фурса

Украина победила в апелляции в Высоком суде Лондона Игоря Коломойского. И главной проблемой олигарха сейчас является то, что все его активы заморожены.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. Он объяснил: "Налогоплательщики вынуждены были заплатить 5,5 миллиардов долларов для спасения банка и теперь олигарх должен расплатиться с ними. И самый простой путь – конфискация активов олигархов и их последующая продажа".

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По его словам, единственный путь сейчас для Коломойского – получить контроль над "Приватбанком" и отозвать иск в любой способ.

Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позициоенуеться по-другому,

– отметил Фурса.

"Этот суд дает для украинской власти четкий ориентир. Ориентир правосудия. И любые решения украинских судов, которые будут противоречить суда Лондона, в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно. Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх, который уже может считаться украинским Пабло Эскобаром", – заверил эксперт.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

Какой суд проиграл Коломойский в Лондоне?

В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний. Он требует возмещения 1,9 миллиарда долларов и проценты, которые бывшие владельцы банка вероятно вывели из него накануне национализации.

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Позже суд арестовал активы ексвласникив банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка" на решение суда первой инстанции – Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.