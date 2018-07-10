Суд Львовской области отпустил парня, который принимал участие в нападении на лагерь ромов

Апелляционный суд Львовской области принял решение оставить без изменений меру пресечения для одного из совершеннолетних напавших на лагерь ромов во Львове. Несовершеннолетнего участника нападения суд отпустил под домашний арест.

Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на заявление пресс-секретаря областной прокуратуры Юлию Шевченко.

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Областной апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции – Пустомытовского районного суда относительно двухмесячного содержания под стражей для еще одного из несовершеннолетних участников нападения на лагерь ромов. Еще одного несовершеннолетнего Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест,

– сообщила Шевченко.

Отмечается, что рассмотрение дела еще одного из несовершеннолетних участников нападения отложено до 19 июля. Причиной такого решения является болезнь его защитника.



Суд оставил без изменения приговор Пустомытовского районного суда относительно 60-дневного содержания под стражей для 20-летнего организатора нападения и еще трех фигурантов.



В общем правоохранители задержали 8 человек, участвовавших в нападении на лагерь ромов во Львове. Всем им Пустомытовский районный суд определил меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей без права залога. Все задержанные подали апелляционные жалобы.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.