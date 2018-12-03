Суд над экс-главой ГФС: семеро нардепов заявили, что готовы взять его на поруки

В понедельник, 3 декабря, в Киеве начали избирать меру пресечения бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

САП требует избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 миллионов гривен

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В суде прозвучала информация, что семь человек выразили намерение взять на поруки экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

"В суд поступили заявления о желании взять на поруки Продана от нескольких человек. Это, в частности, народные депутаты Давид Макарян, Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко", – заявил судья.

Напомним, в июле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Мирослав Продан подозревается в совершении уголовных преступлений за период, когда он возглавлял налоговую и таможню. Впоследствии Луценко сообщил, что ГПУ собирает доказательства по делу о контрабанде против Продана.



В свою очередь в июле Продан обвинил работников ГПУ в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.



В сентябре 2018 Продан уволился с должности и. о. главы ГФС. В ноябре Продан получил повестку от САП с требованием явиться на допрос, однако экс-глава ГФС заявил, что находится на лечении за границей, поэтому не может этого сделать.



16 ноября САП заочно объявила Продану о подозрении в совершении преступления.

В чем подозревают Мирослава Продана? Экс-главу ГФС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, он на должности руководителя службы присвоил 89 миллионов гривен, на которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке, два дома в Турции и три автомобиля представительского класса.



Перед тем, как Специализированная антикоррупционная прокуратура должна была объявить ему подозрение, фискал внезапно выехал в Молдову. Якобы на лечение, однако, границу он пересекал почему-то тайно, на авто на еврономерах. Через некоторое время Мирослав Продан все-таки вернулся в Украину.