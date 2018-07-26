Смертельное ДТП с участием Hummer в Киеве: суд определил судьбу Островского

26 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно на внедорожнике Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку.

Так, суд постановил, что Островский будет находиться под стражей без права внесения залога в течение 60 дней, то есть до 21 сентября 2018 года.

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Заметим, что прокуратура просила для подозреваемого содержание под стражей, опасаясь, что он может скрыться от следствия или оказать влияние на участников процесса.

Защита со своей стороны просил смягченного пресечения в виде ночного домашнего ареста – адвокаты, в частности, заявили, что их подзащитный не скрывался с места событий и пытался оказать помощь погибшей.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители. Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet. Впоследствии ему объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям. Если докажут вину, то мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.