Суд над Нелей Штепой, которая призывала Путина захватить Славянск, в очередной раз перенесли

Заседание суда по делу бывшей главы города Славянск Нели Штепы не произошло. Обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины и организации террористической группировки в ночь на 4 марта в третий раз госпитализировали.

Нелю Штепу доставили в больницу Славянска, где поставили диагноз "обострение хронической болезни сердца". Об этом рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин, сообщило агентство Укринформ.

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По его словам, новое заседание назначено на 12 марта. Но оно будет только подготовительным из-за смены судейской коллегии. К тому же, Штепе до сих пор не избрали меру пресечения – с января 2018 года. Поэтому прокуроры на следующем заседании будут требовать наконец его выбрать.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик рассказала об удивительном совпадении: фельдшер, решивший о необходимости госпитализации Штепы, является свидетелем по делу обвиняемой на стороне обвиняемой. Об этом рассказало издание "Харків.Times".



Неля Штепа в 2014 и 2015 годах

Что известно о деле Нели Штепы?

СБУ начало следствие против Нели Штепы в апреле, арестовали его в июле 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



За время рассмотрения, дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

Подробно о том, кто такая Неля Штепа – в материале 24 канала