"Суд над Путиным" устроили в Киеве: красноречивые фото и видео
Бывшие политзаключенные и крымские татары устроили импровизированный суд над Путиным под стенами посольства РФ в Киеве. Так они решили "поздравить" президента России с днем рождения.
Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.
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Активисты провели импровизированный Гаагский суд над российским президентом за совершенные им преступления против человечества.
Мероприятие под посольством РФ в Киеве
Один из участников акции был одет в маску Путина. Этот человек, держа в руках плакат с различными представителями СМИ и пропагандистами страны-агрессора, признавался в своих грехах.
"Путин" на импровизированном суде в столице
"Суд над Путиным" в Киеве
К примеру, "Путин" признался, что оккупировал Крым, часть Донбасса, напал на Грузию и Молдову. В конце действа именинника осудили.
Под стены российского посольства пришел, в частности, крымчанин Владимир Балух, освобожденный из российского плена в начале осени. Он рассказал, что в его семье с 2014 года есть интересная традиция: каждый раз, когда собираются за столом, второй тост пить за смерть Путина.
Что известно о Владимире Балухе
Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.
Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.
7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.
Освобожденные из российского плена украинцы / Инфографика 24 канала