"Суд над Путиным" устроили в Киеве: красноречивые фото и видео

Бывшие политзаключенные и крымские татары устроили импровизированный суд над Путиным под стенами посольства РФ в Киеве. Так они решили "поздравить" президента России с днем рождения.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Активисты провели импровизированный Гаагский суд над российским президентом за совершенные им преступления против человечества.



Мероприятие под посольством РФ в Киеве

Один из участников акции был одет в маску Путина. Этот человек, держа в руках плакат с различными представителями СМИ и пропагандистами страны-агрессора, признавался в своих грехах.



"Путин" на импровизированном суде в столице



"Суд над Путиным" в Киеве

К примеру, "Путин" признался, что оккупировал Крым, часть Донбасса, напал на Грузию и Молдову. В конце действа именинника осудили.

Под стены российского посольства пришел, в частности, крымчанин Владимир Балух, освобожденный из российского плена в начале осени. Он рассказал, что в его семье с 2014 года есть интересная традиция: каждый раз, когда собираются за столом, второй тост пить за смерть Путина.

Что известно о Владимире Балухе

Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.



Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину.

Освобожденные из российского плена украинцы / Инфографика 24 канала