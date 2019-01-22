Суд над Роналду: футболист получил 23 месяца условного срока и огромный штраф

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатит большую сумму штрафа за уклонение от уплаты налогов в Испании.

22 января Роналду прибыл на заседание с невестой Джорджиной Родригес. Португальскому форварду инкриминировалось уклонение от подоходного налога с 2011-го по 2014 год, когда он защищал цвета мадридского "Реала".

Читайте также: Полиция выдала ордер на получение ДНК Роналду в деле об изнасиловании

Португалец пошел на сделку со следствием и согласился заплатить 18,8 миллиона евро штрафа. Ранее Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 миллиона.

Кроме того, Криштиану получит 23 месяца условного тюремного заключения. Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое новосозданное тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram