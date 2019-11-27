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      Суд избирает меру пресечения Садовому: онлайн-трансляция

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      Суд избирает меру пресечения Садовому / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд 27 ноября выбирает городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения. Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.

      В 12 часов львовский мэр пришел на заседание суда, перед этим заявив журналистам, что верит в собственную победу.

      К теме: Садовый заявил, что ему нечего скрывать или придумывать

      Избрание меры пресечения Андрею Садовому: онлайн-трансляция

      Что происходит под судом: смотрите трансляцию

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Обильном под Львовом, который планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда его еще возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем Управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении Садовой

      Андрей Садовой объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом же деле в решении Апелляционного админсуда от 27 марта 2019 года указано эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовой объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

      Относительно обвинения в занижении стоимости земли, то Садовой ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Андрей Садовой Дело Садового
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