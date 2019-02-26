Приговор Зайцевой и Дронову: онлайн-трансляция заседания суда

Елена Зайцева и Геннадий Дронов ожидают приговора суда по делу резонансного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Решение объявит судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас 26 февраля.

Суд объявляет приговор Зайцевой и Дронову: смотрите онлайн​

Читайте также: ДТП в Харькове: брата Зайцевой лишили водительских прав

Прокуратура требует для Зайцевой и Дронова по 10 лет тюрьмы, а также лишение водительских прав на 3 года. Судебное разбирательство длилось более года и завершился 19 февраля. За это время произошло около 60 заседаний. Во время прений по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП.

Что известно о смертельной аварии в Харькове? 18 октября 2017 на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу.