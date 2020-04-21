Суд не арестовал Микитася несмотря на неуплату залога: САП обжалует это решение

Высший антикоррупционный суд 20 апреля отказался повторно арестовать экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася несмотря на неуплату залога в 100 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует такое решение суда.

Об обжаловании отказа суда избрать меру пресечения экс-нардепу Микитасю, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, сообщили в фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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САП обжалует в Апелляционной палате решение ВАКС об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,

– говорится в сообщении.

К слову, 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства. Арестовать Микитася должны были за то, что он в течение отведенных 5 дней так и не внес 100 миллионов залога.

Дело Микитася: основное