Суд не арестовал Микитася несмотря на неуплату залога: САП обжалует это решение
Высший антикоррупционный суд 20 апреля отказался повторно арестовать экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася несмотря на неуплату залога в 100 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует такое решение суда.
Об обжаловании отказа суда избрать меру пресечения экс-нардепу Микитасю, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, сообщили в фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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САП обжалует в Апелляционной палате решение ВАКС об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,
– говорится в сообщении.
К слову, 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства. Арестовать Микитася должны были за то, что он в течение отведенных 5 дней так и не внес 100 миллионов залога.
Дело Микитася: основное
- Максим Микитась – один из самых влиятельных застройщиков в Киеве. НАБУ сообщило ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 80 миллионов гривен.
- Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 5,5 миллиона гривен.
- В конце октября 2019 года суд изменил меру пресечения для Микитася. Его взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня внесли нужную сумму.
- 20 января 2020 года экс-депутата сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
- 3 апреля подозреваемому увеличили размер залога до 100 миллионов гривен. Микитась должен был внести деньги в течение 5 дней.
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