Суд не смог рассмотреть апелляции Антоненко и Кузьменко: прокуроры проигнорировали заседание

В пятницу, 20 декабря, суд не смог приступить к рассмотрению апеляционных жалоб на меры пресечения для подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремена – Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. На оба заседания не явились прокуроры, поэтому их перенесли.

Из-за неявки прокурора суд перенес рассмотрение апелляции Андрея Антоненко на 13:20 в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила журналистка 24 канала из зала суда.

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Позже, во время рассмотрения апелляции Юлии Кузьменко, суд перенес заседание, но на 24 декабря. Причина та же самая – неявка прокуроров.

Впрочем в этом случае за медика вступились активисты, которые пообещали блокировать выведение ее из зала. Они требуют, чтобы суд уже сегодня рассмотрел апелляцию.

Всего на заседание пришли несколько десятков активистов. Все они ждут в коридоре.



Активисты требуют, чтобы суд рассматривал апелляцию Кузьменко без прокурора, проигнорировавшего заседание

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось; Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко единственные из этой пятерки, кому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.