Суд обязал Анджелину Джоли пойти на уступки Брэду Питту: детали

Скандальный бракоразводный процесс 43-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта продолжается почти два года. Бывшие супруги до сих пор решает судебные вопросы, касающиеся опеки над детьми.

Как пишут западные СМИ, согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день: как минимум 4 часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов вдни, свободные от учебы.

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Напомним, сейчас Джоли и Питт ожидают окончательного решения, которое должно регламентировать такие свидания. Новое заседание суда состоится 21 августа. Представители звезд пока никак не прокомментировали новое решение.



Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

Как известно, у пары есть шесть детей: приемные 13-летняя Захара, 14-летний Пакс и 17-летний Мэддокс и родные десятилетние двойняшки Вивьен и Нокс и 12-летняя Шайло. Сейчас они проводят большую часть времени с матерью.