20:11
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Суд обязал снести 8 этажей многоэтажки во Львове: что об этом известно

      153 Читати новину українською
      12-этажный ЖК "Форест-Хилл" во Львове
      12-этажный ЖК "Форест-Хилл" во Львове / azuz.org.ua

      Суд во Львове постановил снести 8 незаконно достроенных этажей в построенном с нарушениями 12-этажном доме.

      На месте, где сейчас 12-этажная новостройка, должен остаться только 4-этажный дом, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

      К теме: Суд запретил строить в Киеве один из крупнейших ЖК

      Что известно о новостройке? Речь идет о 12-этажном жилом доме "Форест-Хилл" на улице На Нивах, в Шевченковском районе города.

      Решение о сносе самовольно построенных 8 этажей в многоэтажке Львовский окружной административный суд принял еще 19 июля.

      В Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Львова отметили, что постройка была возведена с нарушением законодательства. На этом месте застройщик должен был построить дом высотой только 4 этажа.

      Кроме нарушения предписаний ГАСК, высотку На Нивах построили еще с рядом нарушений – без регистрации соответствующего документа на начало выполнения строительных работ с нарушением градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

      Читайте также: Вместо реконструкции сравняли с землей: во Львове незаконно снесли историческое здание

      Кто застройщик? Заказчицей строительства и владелицей участка по данному адресу является 49-летняя львовянка Анна Федорив.

      По данным Zaxid.net в открытых источниках о ней совсем немного информации. Известно, что она прописана в селе Сколевского района на Львовщине, не является собственницей ни одного предприятия и никогда не получала других земельных участков, кроме участка на улице На Нивах.

      Жилищно-строительный кооператив "Форест-Хилл", созвучный с названием 12-этажного ЖК, основали львовяне Олег Кизима, Дмитрий Кизима и Александр Здоровецький и начали продажу квартир в еще не построенном доме.

      На сайте по поиску недвижимости ЛУН.uа указано, что все квартиры от застройщика в 12-этажном ЖК "Форест-Хилл" на улице На Нивах во Львове уже проданы.

      Львів Форест Хілл
      Застройщик продал все квартиры в 12-этажном доме

      Застройщик подал апелляционную жалобу на решение окружного суда. Восьмой апелляционный административный суд Львова должен пересмотреть решение суда первой инстанции. Если оно останется без изменений, то вступит в законную силу с момента вынесения постановления апелляционным судом.

      В апреле 2019-го во Львове впервые в истории Украины снесли незаконно построенную многоэтажку.

      Узнайте больше: Снос незаконных застроек: станет ли Львов примером для других городов

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      6516
      Теги: Новости Львова Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Скандальные застройки Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2738
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 169
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 99
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1546
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук