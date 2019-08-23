Суд обязал снести 8 этажей многоэтажки во Львове: что об этом известно

Суд во Львове постановил снести 8 незаконно достроенных этажей в построенном с нарушениями 12-этажном доме.

На месте, где сейчас 12-этажная новостройка, должен остаться только 4-этажный дом, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о новостройке? Речь идет о 12-этажном жилом доме "Форест-Хилл" на улице На Нивах, в Шевченковском районе города.

Решение о сносе самовольно построенных 8 этажей в многоэтажке Львовский окружной административный суд принял еще 19 июля.

В Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Львова отметили, что постройка была возведена с нарушением законодательства. На этом месте застройщик должен был построить дом высотой только 4 этажа.

Кроме нарушения предписаний ГАСК, высотку На Нивах построили еще с рядом нарушений – без регистрации соответствующего документа на начало выполнения строительных работ с нарушением градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

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Кто застройщик? Заказчицей строительства и владелицей участка по данному адресу является 49-летняя львовянка Анна Федорив.

По данным Zaxid.net в открытых источниках о ней совсем немного информации. Известно, что она прописана в селе Сколевского района на Львовщине, не является собственницей ни одного предприятия и никогда не получала других земельных участков, кроме участка на улице На Нивах.

Жилищно-строительный кооператив "Форест-Хилл", созвучный с названием 12-этажного ЖК, основали львовяне Олег Кизима, Дмитрий Кизима и Александр Здоровецький и начали продажу квартир в еще не построенном доме.

На сайте по поиску недвижимости ЛУН.uа указано, что все квартиры от застройщика в 12-этажном ЖК "Форест-Хилл" на улице На Нивах во Львове уже проданы.



Застройщик продал все квартиры в 12-этажном доме

Застройщик подал апелляционную жалобу на решение окружного суда. Восьмой апелляционный административный суд Львова должен пересмотреть решение суда первой инстанции. Если оно останется без изменений, то вступит в законную силу с момента вынесения постановления апелляционным судом.

В апреле 2019-го во Львове впервые в истории Украины снесли незаконно построенную многоэтажку.

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