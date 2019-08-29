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      Суд оккупантов на 10 лет заключил крымского татарина за участие в добробате

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      Дилявер Гафаров получил 10 лет тюрьмы от оккупантов
      Дилявер Гафаров получил 10 лет тюрьмы от оккупантов / Фото из социальных сетей

      "Суд" оккупированного Крыма приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова к 10 годам заключения по обвинению в участии в добровольческом батальоне в Украине. Оккупанты признали Гафарова виновным в участии в "незаконном вооруженном формировании".

      По данным "следствия", в 2016-2018 годах Гафаров участвовал в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. Сейчас это – общественное объединение "Аскер", сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

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      Этот батальон оккупанты обвиняют в участии в экономической блокаде Крыма.

      Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. Все обвинения он отвергает и вины не признает.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Крымские татары Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
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