Суд оккупантов на 10 лет заключил крымского татарина за участие в добробате

Дилявер Гафаров получил 10 лет тюрьмы от оккупантов / Фото из социальных сетей

"Суд" оккупированного Крыма приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова к 10 годам заключения по обвинению в участии в добровольческом батальоне в Украине. Оккупанты признали Гафарова виновным в участии в "незаконном вооруженном формировании".