Суд оккупантов на 10 лет заключил крымского татарина за участие в добробате
"Суд" оккупированного Крыма приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова к 10 годам заключения по обвинению в участии в добровольческом батальоне в Украине. Оккупанты признали Гафарова виновным в участии в "незаконном вооруженном формировании".
По данным "следствия", в 2016-2018 годах Гафаров участвовал в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. Сейчас это – общественное объединение "Аскер", сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.
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Этот батальон оккупанты обвиняют в участии в экономической блокаде Крыма.
Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. Все обвинения он отвергает и вины не признает.