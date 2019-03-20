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      Суд окончательно запретил передвижные цирки с животными в Киеве

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / nl.depositphotos.com

      Окружной административный суд Киева признал законным решение КГГА, которое запрещает передвижные цирки с животными в столице.

      Это решение городские власти приняли еще в 2017 году, однако цирковики пытались его обжаловать в суде, отметил в Facebook основатель зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук.

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      "Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства", – подчеркнул Тодорчук.

      Отметим, что такой же запрет действует также в Днепре, Ужгороде, Львове и Черкассах. Правда, речь идет только о передвижных цирках. Стационарные все еще могут эксплуатировать в своих номерах животных.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Кабинет Министров Украины КГГА Мир животных
      Источник: 24 Канал
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