Суд окончательно запретил передвижные цирки с животными в Киеве

Окружной административный суд Киева признал законным решение КГГА, которое запрещает передвижные цирки с животными в столице.

Это решение городские власти приняли еще в 2017 году, однако цирковики пытались его обжаловать в суде, отметил в Facebook основатель зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук.

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"Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства", – подчеркнул Тодорчук.

Отметим, что такой же запрет действует также в Днепре, Ужгороде, Львове и Черкассах. Правда, речь идет только о передвижных цирках. Стационарные все еще могут эксплуатировать в своих номерах животных.