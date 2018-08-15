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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд оправдал пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода на Киевщине: детали

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Суд оправдал злоумышленника, однако прокуратура направила дело на новое рассмотрение
Суд оправдал злоумышленника, однако прокуратура направила дело на новое рассмотрение / Фото из свободных источников

Суд оправдал водителя, который в 2015 году в одном из сел Киево-Святошинского района, находясь в состоянии силього алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода.

Об этом информирует пресс-служба Киевской прокуратуры.

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По результатам судебного рассмотрения обвиняемый в совершении уголовного правонарушения оправдан за недоказанностью наличия в его деянии состава уголовного правонарушения,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2015 года выпивший мужчина, управляя технически-исправным автомобилем в одном из сел Киево-Святошинского района совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Однако в апелляционной инстанции за вмешательства прокуратуры был отменен оправдательный приговор местного суда, а дело направили на новое рассмотрение.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Киева Алкоголь Прокуратура Киева Судьи
Источник: 24 канал
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