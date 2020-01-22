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      Суд оправдал скандального судью Бабенко, которого задержали пьяным за рулем: видео

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      Судья Константин Бабенко / Скриншот

      Судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко, которого в декабре 2019 года патрульные задержали пьяным за рулем авто, оправдал суд.

      По версии правоохранителей, Константин Бабенко 7 декабря грубо нарушил правила во время движения на повороте. В протоколе задержания указано, что машина Бабенко чуть не ударила патрульное авто. Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

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      На требование патрульных он не остановился и пытался скрыться. Когда его поймали, оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

      Он утверждал, что его надо "отпустить домой" и настаивал, что патрульные не имеют права его задерживать. Как аргумент Бабенко приводил утверждение о том, что он судья и имеет неприкосновенность. На просьбу патрульных удостоверить свою личность Бабенко отреагировал довольно бурно.

      И хоть я убью кого-то сейчас, не имеете права! Потом устанавливайте!
      – сказал Бабенко.

      Видео общения пьяного Бабенко с патрульными:

       

      Что известно о скандальном судье Бабенко

      Константин Бабенко является судьей Киевского апелляционного админсуда. Он известен благодаря ряду сомнительных решений. Например, в 2017 году НАБУ провело резонансный обыск на работе и дома у главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

      Впоследствии суд вынес решение о признании выборов в Совет общественного контроля НАБУ незаконными. Бабенко был председательствующим в апелляции, которая пересматривала это решение и оставила его в силе, несмотря на очевидную незаконность. При этом он не скрывал своего пренебрежительного отношения к представителям общественности.

      В 2016 году Бабенко отправился на конкурс в Верховный Суд. Однако его не допустили даже к экзамену, потому что не прошел спецпроверки НАПК.

      Судья Бабенко с семьей владеют 15 земельными участками, 5 из которых он якобы приобрел за небольшую цену – 5 420 гривен. Судья является владельцем коллекции элитных часов, а жена – элитных авто.

      Его дочь в 16 лет стала владелицей квартиры в центре Киева площадью 215 квадратных метров. А еще имеет квартиру в 150 "квадратов" в новостройке на Позняках. Жена является соучредителем предприятия в аннексированном Крыму, которое с момента оккупации перерегистрировалось и работает по законодательству России.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Решение суда Новости Киева Судьи
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