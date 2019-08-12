Тбилисский городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари (13,6 тысячи долларов), в качестве меры пресечения для бывшего генерального директора рейтингового оппозиционной компании "Рустави 2" Ники Гварамия.

Местное издание Грузия Online сообщило, что сначала Генеральная прокуратура Грузии установила размер залога в размере 80 тысяч лари (27,3 тысячи долларов), однако городской суд избрал залог в размере 40 тысяч лари (13,6 тысячи).

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Отмечается, что сторона обвинения настаивала на том, чтобы суд запретил Гварамии оставлять Грузию без уведомления следственных органов до окончания расследования. Вместе с залогом, суд также удовлетворил требование о запрете на выезд за границу без предупреждения.

После оглашения приговора Гварамия сообщил журналистам, что намерен обжаловать вердикт и не собирается выполнять ни одного решения суда, кроме ареста или освобождения. На заседании он заявил, что не намерен выплачивать залог. Официально эту же позицию озвучил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

На выплату залога в Гварамия есть 30 дней. Если в установленные законом сроки, он не сделает этого, прокуратура сможет повторно обратиться в суд, потребовав изменить меру пресечения на более строгую.

Что случилось на грузинском телеканале?Еще 8 июля журналист Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" обматерил президента РФ на русском языке. Он назвал его вонючим оккупантом и грубо высказался о его родных.



Грузинские власти резко осудили действия журналиста Георгия Габунии. На канале ведущего отстранили от работы на два месяца, однако не уволили. Под зданием телеканала сразу собрался митинг и каналу пришлось временно остановить эфир.



В России инцидент был осужден на самых высоких уровнях власти. Госдума пригрозила дополнительными санкциями государству. Сам Путин заявил, что якобы не накладывал бы санкции на страну из-за высказываний ведущего.