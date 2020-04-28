Суд оштрафовал спортсмена из Гидропарка, который протестовал против карантина 6 апреля

Суд в Киеве, 28 апреля, оштрафовал за нарушение карантина мужчину, который 6 апреля участвовал в акции протеста в Гидропарке. Теперь он должен заплатить 17 тысяч гривен.

Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні карантину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Що відомо про затримання спортсмена в Гідропарку Києва

Чоловік 6 квітня брав участь в акції протесту проти карантинних обмежень, яка відбувалася в столичному Гідропарку.

41-річний киянин був без маски, тому поліцейські склали на нього протокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення.

Зверніть увагу! Оштрафований не є плавцем з Гідропарку Валентином Бур'яновим, який 6 квітня також виступав проти посилення карантину і спробував доплисти до спортмайданчика по Дніпру.

Дивіться відео затримання спортсмена в Гідропарку 6 квітня:



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу