Суд оставил организатора "убийства" Бабченко Германа под стражей

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты Бориса Германа, который подозревается в организации подготовке к теракту, а именно убийству российского журналиста Аркадия Бабченко.

Таким образом, суд оставил в силе меру пресечения Герману в виде содержания под стражей, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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По информации издания, во время судебного заседания защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости, учитывая отсутствие рисков.

Но, как подчеркивают журналисты, сторона обвинения выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, принимая решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. А "исполнитель" покушения на Бабченко Алексей Цимбалюк будет проходить по делу как свидетель.