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Суд оставил в силе "ночной" домашний арест подозреваемому в избиении нардепа Найема

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Суд оставил в силе
Суд оставил в силе "ночной" домашний арест подозреваемому в избиении нардепа Найема / 24 Канал

Апелляционный суд Киева подтвердил решение Шевченковского суда от 2 мая об избрании меры пресечения в виде "ночного" домашнего ареста (с 23:00 до 06:00) по 30 июня Ахмеду Саитову. Он является одним из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты – без удовлетворения,
– говорится в сообщении.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили молодые люди, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последними правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Трех удалось задержать, еще один успел выехать за границу.

2 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем нападавшим на Найема. А 5 мая в Азербайджане был задержан еще один вероятный нападавший на политика.

Теги: Новости Украины Новости Киева Апелляционний суд Киева Избиение Мустафа Найема Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
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