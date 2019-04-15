Суд отказал Насирову в иске о приостановлении конкурсов на глав налоговой и таможенной служб

Окружной административный суд Киева отказал Роману Насирову в ходатайстве о приостановлении конкурсов на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

В Министерстве финансов Украины, где также сообщили о решении суда, считают иск Насирова "желанием затормозить реформы".

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"Окружной административный суд Киева еще 12 апреля отказал Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы для обеспечения его иска в КМУ", – говорится в сообщении.

Подготовительное заседание по делу за иском Насирова к Кабмину об объявлении конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы запланировано на 6 мая, а само дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства.

Подача иска Романом Насировым является ничем иным, как желанием затормозить реформирование фискальной службы путем предотвращения или затягивания проведения прозрачных конкурсов,

– добавляют в Минфине.

В свою очередь, Насиров называет проведение конкурсов незаконными. По его мнению, указанные должности не могут считаться вакантными пока он остается главой Государственной фискальной службы Украины.

Что известно о скандальном Романе Насирове?Экс-глава ГФС известен участием в коррупционных схемах. Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных денег. А еще Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом-беглецом Александром Онищенко. Сотрудничество заключалось в том, что Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а Онищенко проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, однако впоследствии он вышел на свободу, ведь его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Кабмин уволил Насирова с должности главы ГФС, однако Окружной админсуд Киева восстановил его в должности и обязал выплатить упущенный заработок. Правда, этого так и не произошло.



А еще Насиров собирался стать президентом Украины: баллотировался на выборах в 2019 году, однако набрал мизерное количество голосов избирателей.