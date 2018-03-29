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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Суд отказал Савченко в отводе прокурора из-за сравнения ее с российскими оккупантами

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Савченко в зале суда
Савченко в зале суда / Громадське

В четверг, 29 марта, народный депутат Надежда Савченко и её адвокаты заявили об отводе прокурора Главной военной прокуратуры Украины Александра Климовича во время заседания по рассмотрению апелляции на решение суда о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Причиной для иска Савченко назвала то, что прокурор является зангажированным и предвзятым.

"На предыдущем заседании этот прокурор сказал, что военнослужащие Российской Федерации, которые пришли на территорию Украины совершать преступления, лучше, чем украинские военнослужащие", – заявила Надежда Савченко.

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Александр Климович свои слова объяснил тем, что российские военнослужащие Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые пришли совершить преступления на территорию Украины, лучше, чем те граждане Украины, которые намеревались совершить преступление на своей территории, против своей страны. После этого присутствующие в зале начали выкрикивать "Позор!".

Также адвокаты указали на тот факт, что прокурор, нарушая принцип презумпции невиновности, обвиняет Савченко в совершении преступления, кототрые пока не доказаны судом. Кроме того, он испытывает к ней личную неприязнь, убеждает Савченко. Поэтому адвокаты будут подавать жалобу в дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Стоит отметить, что Апелляционный суд Киева отказал Савченко в отводе прокурора.

Теги: Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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