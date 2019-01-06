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      Суд отказался удовлетворять иск "Оппоблока" по закрытию избирательных участков в России – нардеп

      27 Читати новину українською
      Выборы-2019
      Выборы-2019 / 24 канал

      Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск "Оппозиционного блока", в котором требовалось признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков в Российской Федерации.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции ВР "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

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      Он назвал решение суда "политическим": будто бы, действующая власть стремится "не допустить к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки, спасаясь от войны", ведь они, мол, не собираются голосовать за Порошенко.

      Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять избирательных участков в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. При этом ЦИК Украины заявила, что прекратила сотрудничество с ЦИК России, ведь Украина прекратила действие Договора о дружбе с Россией.

      Новинський
      Вадим Новинский

      К слову, в своих заявлениях Новинский умалчивает тот факт, что закрытые в России пять избирательных участков не ликвидированы, а лишь перенесены с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы за любого кандидата на тех же условиях, что и в Украине. Эту информацию опубликовало ЦИК и подтвердил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Ранее 24 канал писал, что о намерениях подать иск в суд по этому же поводу сообщал нардеп и глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович. А партия "НАШИ", лидером которой является экс-регионал и народный депутат Евгений Мураев, уже подала в суд – соответствующий иск был зарегистрирован шестым Апелляционным административным судом 4 января.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выборы Президента 2019 ЦИК Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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