Суд отказался взыскать более миллиарда штрафа с компаний Коломойского

Судьи Кассационного хозяйственного суда не удовлетворили иск Антимонопольного комитета, который требовал взыскать 1,3 миллиарда гривен штрафа с "Укртатнафты", "НПК-Галичина" и еще 4 компаний. Оштрафовать эти компании хотели за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в 2015 году.

Почему хотели взыскать штрафы именно с "Укртатнафты" и НПК "Галичина"?

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На аукционах в 2015 году "Укрнафта" фактически передала бесплатно свою нефть, существенно нарастив дебиторскую задолженность. Компании не оплатили нефть на 6,6 миллиарда гривен. Через год "Укрнафта" подала на них в суд с требованием взыскать 7,6 миллиарда гривен долгов. Несмотря на ряд судебных решений, деньги "Укрнафте" до сих пор не уплачены. НАБУ продолжает расследование хищения этих денег.

Впоследствии АМКУ принял решение, которым признал, что "Укртатнафта" и "НПК Галичина" среди других компаний группы "Приват" в 2015 году исказили результаты 5 аукционов по продаже нефти и газоконденсата "Укрнафты" и ее партнерских компаний. "Укртатнафту" оштрафовали на 1 миллиард гривен, "НПК Галичина" – на 326,9 миллиона гривен.

Однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили все доводы АМКУ и полностью поддержали позицию группы "Приват".

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Почему судьи отказались взимать штраф?

Согласно постановлению суда от 8 мая, коллегия судей решила, что Антимонопольный комитет в ходе расследования не изучил факторы, влияющие на поведение участников торгов. Это цена на нефть и нефтепродукты по состоянию на дату проведения торгов, цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, ее колебания и колебания национальной валюты.

Кроме того, АМКУ не исследовал вопросы производственной необходимости "НПК-Галичина" в сырье на момент проведения торгов, а также объем закупок и условий расчета. Также, по мнению коллегии судей, комитет не обосновал связь между участниками аукционов.

Кассационный иск АМКУ не подлежит удовлетворению, а обжалуемые решения и постановления предыдущих судебных инстанций – без изменений из-за отсутствия доказательств надлежащих оснований для их отмены,

– говорится в тексте постановления суда.

С 2003 года "Укрнафту" контролирует менеджмент бизнес-группы "Приват" Игоря Коломойского. Этой группе принадлежит около 42% акций компании. А 50% + 1 акция находятся в собственности "Нафтогаза".