16:04
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Суд отказался взыскать более миллиарда штрафа с компаний Коломойского

      142 Читати новину українською
      Суд отказался взыскать более миллиарда штрафа с компаний Коломойского
      Суд отказался взыскать более миллиарда штрафа с компаний Коломойского / Dsnews.ua

      Судьи Кассационного хозяйственного суда не удовлетворили иск Антимонопольного комитета, который требовал взыскать 1,3 миллиарда гривен штрафа с "Укртатнафты", "НПК-Галичина" и еще 4 компаний. Оштрафовать эти компании хотели за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в 2015 году.

      Почему хотели взыскать штрафы именно с "Укртатнафты" и НПК "Галичина"?

      Читайте также: : "Нафтогаз" компенсирует более 3 миллионов долларов Коломойскому и партнерам

      На аукционах в 2015 году "Укрнафта" фактически передала бесплатно свою нефть, существенно нарастив дебиторскую задолженность. Компании не оплатили нефть на 6,6 миллиарда гривен. Через год "Укрнафта" подала на них в суд с требованием взыскать 7,6 миллиарда гривен долгов. Несмотря на ряд судебных решений, деньги "Укрнафте" до сих пор не уплачены. НАБУ продолжает расследование хищения этих денег.

      Впоследствии АМКУ принял решение, которым признал, что "Укртатнафта" и "НПК Галичина" среди других компаний группы "Приват" в 2015 году исказили результаты 5 аукционов по продаже нефти и газоконденсата "Укрнафты" и ее партнерских компаний. "Укртатнафту" оштрафовали на 1 миллиард гривен, "НПК Галичина" – на 326,9 миллиона гривен.

      Однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили все доводы АМКУ и полностью поддержали позицию группы "Приват".

      Читайте также: Зеленского предполагают выплату Коломойскому 2 миллиардов долларов за "Приватбанк"

      Почему судьи отказались взимать штраф?

      Согласно постановлению суда от 8 мая, коллегия судей решила, что Антимонопольный комитет в ходе расследования не изучил факторы, влияющие на поведение участников торгов. Это цена на нефть и нефтепродукты по состоянию на дату проведения торгов, цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, ее колебания и колебания национальной валюты.

      Кроме того, АМКУ не исследовал вопросы производственной необходимости "НПК-Галичина" в сырье на момент проведения торгов, а также объем закупок и условий расчета. Также, по мнению коллегии судей, комитет не обосновал связь между участниками аукционов.

      Кассационный иск АМКУ не подлежит удовлетворению, а обжалуемые решения и постановления предыдущих судебных инстанций – без изменений из-за отсутствия доказательств надлежащих оснований для их отмены,
      – говорится в тексте постановления суда.

      С 2003 года "Укрнафту" контролирует менеджмент бизнес-группы "Приват" Игоря Коломойского. Этой группе принадлежит около 42% акций компании. А 50% + 1 акция находятся в собственности "Нафтогаза".

      blog_ava
      Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
      сегодня
      2747
      Теги: Новости Украины Бизнес Игорь Коломойский Судьи Деньги Штрафы АМКУ нефть Укрнафта
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 155
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 286
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      66
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 595
      От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      сегодня , 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      Юлія Михайлова 255
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук