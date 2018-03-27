Суд отменил ключевое доказательство НАБУ по делу против Минобороны и "Трейд Комодити"

Киевский окружной административный суд отменил акт Государственной аудиторской службы, на котором построены обвинения НАБУ в адрес Минобороны в якобы нанесении государству ущерба при закупке топлива у компании "Трейд Комодити".

Об этом заявил адвокат одного из инвесторов компании, бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в эфире телеканала "Newsone", передает РБК-Украина.

Касько подчеркнул, что расследование НАБУ базируется на упомянутом акте Госаудитслужбы. Минобороны вполне прогнозируемо документ обжаловало, а Окружной админсуд акт отменил, признав его незаконным и необоснованным. "И теперь возникает вопрос: что дальше, – риторически спросил Виталий Касько, – поскольку фундамент обвинения разрушен".

"По этому соглашению между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити" ситуация достаточно проста: происходили торги по закупке топлива, победила упомянутая фирма, которая дала самую низкую на тот момент цену. Но на мировом, и, соответственно, на украинском рынках растут цены. Закон Украины "О публичных закупках" в таких случаях позволяет по договоренности сторон изменять цены: участники сделки садятся за стол переговоров, договариваются о новой стоимости сделки, после чего поступает горючее", – сообщил адвокат.

Касько заметил, что даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны, цены на топливо от "Трейд Коммодити" оказались самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные.

"Теперь о коммерческой составляющей. Вот у меня простой вопрос: разве сложно посчитать составляющие себестоимости продукта? Выясняем суммы средств, которые "Трейд коммодити" отправило за границу в расчет за импортируемое топливо, добавляем стоимость растамаживания, расходы на транспортировку горючего в воинские части. Дальше легко выходим уровень рентабельности проекта, – заявил Касько. – Можно было это проверить? Но на сегодняшний день никого из сотрудников правоохранительных органов это не интересовало. Ни заместитель министра Игорь Павловский, ни другие участники поставок топлива не допрошены. Следствие не интересуют их показания".

Экс-заместитель главы ГПУ заявил, что из-за таких действий правоохранителей значительная часть государственных закупок топлива заблокирована. Ведь на нефтяном рынке происходят колебания цен, из-за чего часто ни один из поставщиков нефтепродуктов не выходит на "Прозоро", поскольку цены на момент торгов и на момент непосредственной реализации соглашения могут серьезно отличаться. В ущерб себе бизнес работать не хочет, а корректировка цен грозит трейдерам уголовными производствами. "Компании или не идут на "Прозорро", опасаясь скачка цен, а значит, они не смогут поставить нефтепродукты по задекларированной цене, или крупные игроки между собой договариваются, закладывая заранее свои ценовые риски. Кто в результате выиграет? Ну точно не государство", – сказал Касько.

Адвокат заявил, что характерной особенностью украинских правоохранительных органов всегда была неспособность признавать собственные ошибки. Однако НАБУ как правоохранительный орган нового типа должно позволить себе роскошь выйти к камерам и заявить: мы все проверили, нарушений нет, извините. "К сожалению, я не слышал такого в их заявлениях ни в одном деле. Для простых людей очень важно, чтобы правоохранители посадили именно коррупционера, а не того, кого коррупционером "назначили" для удовлетворения общественного запроса и без реальных доказательств коррупции", – резюмировал Виталий Касько.

Напомним, в октябре 2017 НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в якобы растрате почти 150 млн гривен при закупке топлива для нужд армии.



Представители Минобороны со своей стороны обжаловали действия НАБУ в суде. Из-за недосказанного обвинения со стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженных сил на сумму почти 700 млн гривен.