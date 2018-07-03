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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Суд отменил скандальную дисквалификацию украинского шашкиста пророссийской федерацией

30 Читати новину українською
Юрий Аникеев
Юрий Аникеев

Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии Международной федерации шашек (IDF) к украинскому спортсмену Юрию Аникееву считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована.

Напомним, правление Международной федерации шашек (IDF), которое подконтрольно России (главный офис – в Санкт-Петербурге, а шесть из восьми членов, включая главу правления – россияне), дисквалифицировало украинского чемпиона мира и Европы по шашкам Юрия Аникеева на три года. Официальная причина – из-за "нарушения этического кодекса". При этом IDF дисквалифицировало украинца во второй раз.

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По словам самого Аникеева, эта дисквалификация носила политических характер, что он и пытался доказать в суде.

"Обвиняли в политических вещах: почему я там в вышиванке появляюсь. То есть они показали, что отношение ко мне у них не как к дружественному человеку", – рассказывал Юрий Аникеев.

В понедельник, 2 июля 2018 года, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019 г. полностью аннулирована, сообщает УНИАН.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет все расходы по ходу судебного процесса в CAS.

Как отмечается в решении CAS, вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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