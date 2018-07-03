Суд отменил скандальную дисквалификацию украинского шашкиста пророссийской федерацией

Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии Международной федерации шашек (IDF) к украинскому спортсмену Юрию Аникееву считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована.

Напомним, правление Международной федерации шашек (IDF), которое подконтрольно России (главный офис – в Санкт-Петербурге, а шесть из восьми членов, включая главу правления – россияне), дисквалифицировало украинского чемпиона мира и Европы по шашкам Юрия Аникеева на три года. Официальная причина – из-за "нарушения этического кодекса". При этом IDF дисквалифицировало украинца во второй раз.

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По словам самого Аникеева, эта дисквалификация носила политических характер, что он и пытался доказать в суде.

"Обвиняли в политических вещах: почему я там в вышиванке появляюсь. То есть они показали, что отношение ко мне у них не как к дружественному человеку", – рассказывал Юрий Аникеев.

В понедельник, 2 июля 2018 года, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019 г. полностью аннулирована, сообщает УНИАН.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет все расходы по ходу судебного процесса в CAS.

Как отмечается в решении CAS, вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.