11:46
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Суд отправил под стражу одесских полицейских, которые жестко избили задержанных

      15 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / ua.news

      Одесские правоохранители угрожали и били дубинками и ногами задержанных. Таким образом они пытались получить от них признание о краже золотой цепочки. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения.

      Заводской районный суд Николаева отправил обоих полицейских под стражу с возможностью внесения залога, сообщает УНИАН.

      Читайте также: В Ровно полицейский застрелился во время службы

      Для одного полицейского эта сумма составляет 200,7 тысячи гривен, а для другого – 401,4 тысячи гривен. Накануне правоохранителям сообщили о подозрении в пытках. Если вину докажут, то им грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

      Как одесские полицейские избили задержанных?

      Инцидент случился в конце мая 2019 года. Сотрудники полиции тогда патрулировали в районе Одесского железнодорожного вокзала. Ночью они незаконно задержали двух нетрезвых мужчин и против их воли доставили в опорный пункт полиции.

      Причиной задержания было якобы подозрение в краже золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли сознаться задержанных.

      Впоследствии ГБР опубликовало видео, на котором видно, как правоохранители издеваются над задержанными мужчинами. Полицейские унижали мужчину, бросали его на пол, ногами били по почкам. Тот говорит, что обратится в прокуратуру, и за эти слова получает новые удары.

      Одесские полицейские жестко избили задержанных: видео 18+

       

      blog_ava
      Instagram для iOS получил темную тему: как ее включить
      сегодня
      6735
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Новости Одессы Криминальные новости Государственное бюро расследований
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 11:08 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 804
      Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      сегодня , 10:10 Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва
      Ігор Саджениця 171
      Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      сегодня , 08:58 Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега
      Світлана Попова 387
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сегодня , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 634
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 08:32 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 685
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук