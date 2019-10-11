Суд отправил под стражу одесских полицейских, которые жестко избили задержанных

Одесские правоохранители угрожали и били дубинками и ногами задержанных. Таким образом они пытались получить от них признание о краже золотой цепочки. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения.

Заводской районный суд Николаева отправил обоих полицейских под стражу с возможностью внесения залога, сообщает УНИАН.

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Для одного полицейского эта сумма составляет 200,7 тысячи гривен, а для другого – 401,4 тысячи гривен. Накануне правоохранителям сообщили о подозрении в пытках. Если вину докажут, то им грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Как одесские полицейские избили задержанных?

Инцидент случился в конце мая 2019 года. Сотрудники полиции тогда патрулировали в районе Одесского железнодорожного вокзала. Ночью они незаконно задержали двух нетрезвых мужчин и против их воли доставили в опорный пункт полиции.

Причиной задержания было якобы подозрение в краже золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли сознаться задержанных.

Впоследствии ГБР опубликовало видео, на котором видно, как правоохранители издеваются над задержанными мужчинами. Полицейские унижали мужчину, бросали его на пол, ногами били по почкам. Тот говорит, что обратится в прокуратуру, и за эти слова получает новые удары.

Одесские полицейские жестко избили задержанных: видео 18+