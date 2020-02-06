Суд отпустил экс-главного архитектора Киева Целовальника на поруки: в чем его подозревают
6 февраля Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать и отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника. Его подозревают в нанесении ущерба территориальной общине столицы на сумму более 9,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей фейсбук-странице.
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САП просила суд принять Целовальника под стражу и установить альтернативный залог в размере 10 миллионов гривен, но суд отказался это сделать.
В чем подозревают Сергея Целовальника
31 января 2020 года НАБУ сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 миллиона гривен ущерба территориальной общине Киева.
Говорится о том, что в 2002 году столичный горсовет передал земли в центре Киева в аренду предприятию. Оно должно было построить жилой дом с бассейном для средней школы №130. В результате на месте бассейна для школы компания-застройщик построила паркинг.
Целовальник был уволен с поста главного архитектора Киева в 2015 году.