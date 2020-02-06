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      Суд отпустил экс-главного архитектора Киева Целовальника на поруки: в чем его подозревают

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      Сергей Целовальник / kievvlast.com.ua

      6 февраля Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать и отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника. Его подозревают в нанесении ущерба территориальной общине столицы на сумму более 9,3 миллиона гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей фейсбук-странице.

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      САП просила суд принять Целовальника под стражу и установить альтернативный залог в размере 10 миллионов гривен, но суд отказался это сделать.

      В чем подозревают Сергея Целовальника

      31 января 2020 года НАБУ сообщило бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 миллиона гривен ущерба территориальной общине Киева.

      Говорится о том, что в 2002 году столичный горсовет передал земли в центре Киева в аренду предприятию. Оно должно было построить жилой дом с бассейном для средней школы №130. В результате на месте бассейна для школы компания-застройщик построила паркинг.

      Целовальник был уволен с поста главного архитектора Киева в 2015 году.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Скандальные застройки Коррупция Новости Киева Антикоррупционный суд САП НАБУ
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