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      Суд отпустил сторонников "русского мира", которые захватили Харьковскую ОГА в 2014 году

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      Суд отпустил сторонников "русского мира", которые захватили Харьковскую ОГА в 2014 году
      Суд отпустил сторонников "русского мира", которые захватили Харьковскую ОГА в 2014 году / Фото из открытых источников

      Суд пожалел и отпустил четырех сторонников "русского мира", которых осуждали за участие в захвате и поджоге здания Харьковской ОГА в 2014 году.

      О принятом приговоре сообщил сайт "Depo.Харьков".

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      Суд установил, что подозреваемые 6 апреля 2014 года находились на площади Свободы в Харькове и участвовали в пророссийском митинге. Мужчины, поддавшись на призывы, перешли к массовым беспорядкам – начали бить людей и бросать камни, доски и другие предметы в дверь и окна Здания Советов, а также в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли здание.

      Захоплення Харківської ОДА
      Захват Харьковской ОГА

      Затем участники массовых беспорядков зажгли перед входом в здание автомобильные покрышки и, закинув несколько бутылок с зажигательной смесью, подожгли четыре кабинета. В результате задымления пострадал работник МВД. Позже нарушители ворвались в здание и захватили его, разместившись группами на всех этажах. Утром 8 апреля подсудимые были задержаны с поличным.

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      Суд признал троих мужчин виновными и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. При этом суд учел в срок отбывания наказания срок предварительного заключения, поэтому освободил их с испытательным сроком в два и три года.

      Кроме того, в суде стало известно, что на счету одного из обвиняемых еще и четыре кражи. Преступнику, учитывая неотбытую по предыдущему приговору часть наказания, назначили 6 лет, 11 месяцев и четыре дня лишения свободы. Однако, суд засчитал в срок наказания срок предварительного заключения и освободил мужчину из-под стражи в зале суда.

      Напомним, 6 апреля в Харькове сторонники федерализации захватили здание облгосадминистрации. Милиция при этом без сопротивления отступила переред протестующими. Над зданием ОГА сепаратисты сняли украинский флаг и установили российский. На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что здание Харьковской облгосадминистрации полностью освобождено от сепаратистов.

      Теги: Новости Украины Судьи Евромайдан История Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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