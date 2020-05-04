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      Суд по делу Гандзюк: видеозаседание с Павловским сорвало отсутствие в СИЗО интернета

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      Видеозаседание суда с Павловским не состоялось из-за отсутствия в СИЗО интернета
      Видеозаседание суда с Павловским не состоялось из-за отсутствия в СИЗО интернета / hromadske.ua

      Судебное заседание по делу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского не удалось провести. Причина – отсутствие в СИЗО, где он находится, интернета. Это несмотря на то, что о важности заседания суда сообщали заранее.

      Суд над Павловским очередной раз перенесли, сообщили в фейсбук-группе "Кто заказал Катя Гандзюк?".

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      Заседание, которое должно состояться 4 мая перенесли из-за отсутствия интернета в СИЗО, в котором удерживают Павловского.

      Все знали, что состоится важный суд. Должен решаться вопрос привлечения потерпевших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи,
      – говорится в сообщении.

      А в следственном изоляторе лишь накануне заседания сообщили, что не имеют доступа к интернету. "Так бывает в 21 веке, когда суд допускает возможность видеоконференций, СИЗО способны все равно сорвать заседание", – отметили в инициативной группе.

      Там также выразили надежду, что следующий суд, который назначили на 25 мая, все же состоится.

      Что известно о расследовании убийства Гандзюк

      • 20 января на Херсонщине прошла спецоперация. Тогда 9 людям объявили о подозрениях. Среди них двум фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк: Игорю Павловскому и Сергею Торбину.
      • По информации следствия, Павловский создал преступную организацию, которая запугивала людей, повреждала их имущество, организовывала массовые беспорядки на заказ. Кроме того, во время обысков в его доме нашли огнестрельное оружие.
      • Офис генпрокурора совместно с СБУ завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
      • Инициативная группа " кто заказал Катю Гандзюк?"организовала протесты под ОП и домом генпрокурорки Ирины Венедиктовой. Она заявила, что не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.
      • Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершения следствия и считает такие действия преступлением.
      • В офисе генпрокурора обнародовали разъяснения по завершению досудебного расследования. По их словам, прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Мангера и Левина.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СІЗО Интернет Дело Екатерины Гандзюк Расследования
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