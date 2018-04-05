Суд по делу госизмены Януковича прервали: прокурор и адвокат повздорили во время заседания
Оболонский районный суд города Киева объявил 15-минутный перерыв в деле о госизмене Виктора Януковича из-за перепалки между прокурором и адвокатом.
Все произошло из-за того, что суд в очередной раз отказал адвокатам Януковича допросить свидетелей из России на их условиях. Судья Владислав Девятко заявил, что суд готов допросить свидетелей защиты в режиме видеоконференции из России, но без привлечения компетентных органов РФ, поскольку Януковича обвиняют в совершении преступлений в пользу Российской Федерации, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Адвокат заявил, что таким образом суд нарушает "разумные сроки проведения процессуальных действий".
В свою очередь прокурор Руслан Кравченко выразил возмущение тем, что адвокаты в очередной раз заявляют о допросе свидетелей в том режиме, который отвергнут судом, а также осуществляют другие действия, направленные на затягивание процесса, и не обеспечивают допрос заявленных защитой свидетелей.
Между прокурором и адвокатом возникла словесная перепалка на повышенных тонах, в связи с чем суд решил объявить перерыв, чтобы стороны "успокоились".
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