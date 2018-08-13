Суд по Насирову "заминировали"

Заседание по делу бывшего главы ГФС Романа Насирова пришлось прервать из-за анонимного сообщения о заминировании здания суда.

Всех присутствующих из помещения пришлось эвакуировать, передает "Громадское".

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Аноним сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда Киева 13 августа.

По стечению обстоятельств именно 13 августа истекает срок меры пресечения экс-руководителю ГФС Насирову в виде 100 миллионов гривен залога.

Прокуроры, которые прибыли на заседание, надеются, что до конца дня суд таки возобновит свою работу и им удастся продлить меру пресечения обвиняемому.

Засідання у справі Романа Насірова перервали через повідомлення про замінування. Будівлю суду в Києві евакуювали https://t.co/NhljnDbJQs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 серпня 2018 р.

Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года был арестован, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



Недавно Насиров заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.