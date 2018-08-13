18:14
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд по Насирову "заминировали"

28 Читати новину українською
Роман Насиров
Роман Насиров / 24 Канал

Заседание по делу бывшего главы ГФС Романа Насирова пришлось прервать из-за анонимного сообщения о заминировании здания суда.

Всех присутствующих из помещения пришлось эвакуировать, передает "Громадское".

Читайте также: В наручниках – в президенты одиозный Роман Насиров претендует на кресло первого лица государства

Аноним сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда Киева 13 августа.

По стечению обстоятельств именно 13 августа истекает срок меры пресечения экс-руководителю ГФС Насирову в виде 100 миллионов гривен залога.

Прокуроры, которые прибыли на заседание, надеются, что до конца дня суд таки возобновит свою работу и им удастся продлить меру пресечения обвиняемому.

Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года был арестован, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

Недавно Насиров заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.

Теги: Новости Украины Задержание Насирова Судьи Новости Киева Роман Насиров
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Порошенко признался, что подарил женщине на день рождения
 2 февраля 2016 , 02:15
Турецкая разведка похитила из Украины двух оппозиционеров
 18 июля , 12:25
Украинский нападающий Динамо перейдет в европейский клуб
 18 июля 2017 , 09:49
Новые штрафы за парковку в Киеве: мало не покажется
 18 июня , 14:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук