Суд подтвердил неплатежеспособность банка "Михайловский"

На днях Верховный Суд Украины завершил многолетнюю судебную тяжбу. Судьи подтвердили, что Нацбанк правомерно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

Это решение Верховного Суда уже окончательно и не подлежит обжалованию, об этом сообщили на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Интересно, что недавно объявили о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский" Денису Панфилову. По подозрению следствия, он безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870 миллионов гривен.

История дела "Банка Михайловский"

Национальный банк признал "Банк Михайловский" неплатежеспособным еще 23 мая 2016 года. В то время реальная стоимость активов банка составляла лишь 138 миллионов гривен, несмотря на то, что официально было заявлено об активе в сумме 5,1 миллиарда гривен. После этого Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка с рынка.

12 июля 2016 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Из-за банкротства банка вкладчики долго не могли добиться компенсаций. Позже Верховная Рада приняла закон, чтобы клиенты "Михайловского" получили компенсации от государства.

Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Заведение создали летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.