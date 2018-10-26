Суд принял решение по делу антикоррупционера Шабунина и известного провокатора Филимоненко

26 октября в Днепровском районном суде Киева избрали меру пресечения по делу главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Ранее его подозревали в умышленном избиении Всеволода Филимоненко, за которое Виталий мог получить до пяти лет тюрьмы.

Инцидент произошел в прошлом году в июне. Шабунин ударил Филимоненко по лицу потому, что тот оскорблял его коллегу. Через некоторое время после толкотни провокатор подбежал к Шабунину и прыснул ему в лицо баллончиком, в результате Виталию диагностировали химический ожог глаз.

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Судебная волокита длилась около года. На заседании 26 октября суд отказал в домашнем аресте главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Такую меру требовал блогер Всеволод Филимоненко. Мол, Шабунин препятствовал его журналистской деятельности и даже избил. Всеволод Филимоненко, известный своими провокациями, даже во время заседания суда сидел в маске Порошенко.



Филимоненко во время судебного заседания

Сам Шабунин утверждает, что воспринимает потерпевшего как провокатора и не считает его журналистом.