Суд принял решение в пользу НБУ по делу ПриватБанка относительно bail-in

Верховный Суд Украины 10 мая отказался удовлетворять кассационную жалобу компании "Пром Гарант Плюс" к ПриватБанку относительно возврата на счета 18,9 миллиона гривен, которые были списаны в ходе национализаций (bail-in).

Об этом сообщил FinClub со ссылкой на пресс-службу Приват Банка.



Верховным Судом Украины принято постановление, подтверждающее законность решения судов первой (29 мая 2017 года) и апелляционной инстанции (7 октября 2017 года), касающиеся законности применения к "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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Списание денег со счетов истца было осуществлена ​​с соблюдением требований банковского законодательства. Такими были выводы судов предыдущих инстанций.



Учредителями "Пром Гарант Плюс" являются три венгерские компании (Би-Си Карго Сервис Лимитед, Дениелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).



4 из 5 указанных компаний являются фигурантами в уголовном деле Генпрокуратуры по выводу 19 миллиардов гривен рефинансирования из Приват Банка.



Именно эти компании, которые находились под контролем бывших должностных лиц Приват Банка, были учредителями фирм, которым банк выдавал сомнительные кредиты во времена до национализации.

Напомним, что в процессе национализации ПриватБанка было осуществлено операцию bail-in. За время проведения операции были списаны вклады инвесторов и связанных лиц, в том числе деньги держателей еврооблигаций на общую сумму 29,4 миллиарда гривен.

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